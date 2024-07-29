На химическом заводе Германии компании BASF в Людвигсхафене произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек, сообщило издание Bild. По информации агентства Reuters, сейчас пожар уже потушен.

По данным Bild, взрыв произошел в южной части завода, после чего здание охватил огонь. Также издание сообщило, что над городами Мангейм и Людвигсхафеном нависло облако дыма, поэтому местным жителям рекомендуется воздержаться от проветривания помещений.

Портал Ludwigshafen24 уточнил, что взрыв прогремел в полдень по местному времени (14:00 мск). Пострадавшие сотрудники получили небольшие травмы, их доставили в местную больницу.

Обстоятельства и причины взрыва не сообщаются.

По информации Reuters, BASF зафиксировала небольшое повышение уровня углеводорода, но большой угрозы для местных жителей нет. Пресс-служба компании не рассказала агентству, повлиял ли пожар на производство.

Тем не менее, после сообщений о пожаре акции BASF на бирже упали на 2%, отметило издание.

BASF — крупнейший химический концерн Германии. Его штаб-квартира находится на юго-западе Германии в Людвигсхафене. Филиалы компании находятся в 93 странах мира.

На заводе в Людвигсхафене производят ингредиенты для красок, лаков, клеев, а также катализаторы, горюче-смазочные материалы и пластмассу.