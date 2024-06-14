57% россиян считают, что в ближайшие пять-десять лет возможна новая мировая война, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field.

Из них 16% считают, что война «определенно возможна», еще 41% — «скорее возможна». 36% опрошенных считают, что война невозможна.

Всероссийский телефонный опрос был проведен с 23 мая по 2 июня 2024 года. Размер выборки составил 1617 респондентов.

Как отмечает Russian Field, о том, что новая мировая война возможна, чаще говорят респонденты с высшим образованием, жители крупных и средних городов, с высоким уровнем достатка, которые чаще всего получают информацию из интернета и телеграм-каналов. О ее невозможности чаще говорят опрошенные без высшего образования, жители малых городов и сел, узнающие новости из телевизора.

Респондентов, которые считают новую мировую войну возможной, также спросили, какие страны были бы на стороне России. Они назвали Китай (58%), Беларусь (48%), Иран (21%), КНДР (20%). А среди вероятных противников — США (71%), Великобританию (40%), Францию (39%).

64% опрошенных считают, что в новой мировой войне победит та сторона, на которой будет Россия. Мнения о том, что победят ее противники, придерживается 6% опрошенных. Еще 18% считают, что в такой войне победителей не будет.

Более трех четвертей — 78% — поддержали бы решение Владимира Путина «завтра подписать мирное соглашение и остановить военную операцию». Доля сторонников мирного решения достигла наибольшего уровня за весь период наблюдений, подчеркивает Russian Field.