Над городами ДНР за прошедшие сутки было перехвачено 113 украинских беспилотников, «посягавших на мирное население Донбасса», сообщила пресс-служба УФСБ региона в телеграм-канале «Штаб обороны ДНР». По ее данным, две трети из них перехватили над Горловкой, еще треть были нацелены на Донецк и Макеевку.

«Во время ночной атаки система перехватила 38 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на жилые кварталы Донецка и Макеевки. Над Горловкой перехвачено 75 вражеских беспилотников разведывательного и ударного типов», — сказано в сообщении.

Один из дронов, подавленных над Горловкой — аппарат самолетного типа «Чаклун», был вооружен самодельным взрывным устройством, собранным из осколочной гранаты и устройства, вызывающего детонацию.

«На местах падения беспилотников работали взрывотехники регионального Управления ФСБ России. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены», — отчиталась спецслужба.

В релизе уточнили, что попытка массированной атаки дронами была пресечена системой радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

Минобороны России ранее сообщило, что в течение ночи на 2 июля дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа: по два над Курской и Ростовской областями и еще один — над территорией Крыма. Кроме того, в среду утром над Крымом были перехвачены еще восемь украинских дронов, доложили в военном ведомстве.