Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием — глиобластомой (агрессивной формой опухоли мозга). Онколог Тимур Шароев рассказал RTVI, возможно ли диагностировать ее на ранних стадиях и какие методы терапии доступны пациентам.

Как долго протекает болезнь

При глиальной опухоли шансов на выздоровление было мало. И предыдущие смерти наших артистов, связанные с ней, были тоже, так сказать, логичным исходом. Прооперировать эту опухоль нельзя. Лучевая терапия была. Так что это, к сожалению, это болезнь, которая пока еще лечится плохо.

Разные люди имеют разные ресурсы, в том числе и ресурсы выживания. Есть люди, у которых стремительно болезнь развивается, есть те, у кого течение болезни идет иначе. Врачу — говорить о том, сколько человек проживет, когда поставлен диагноз «четвертая стадия рака» — неправильно.

Я могу сказать, даже в моей практике были случаи, когда одного из довольно близких мне людей прооперировали. Операция оказалась пробной, то есть пациенту открыли полость, увидели, что органы уже поражены, и закрыли. Родственникам сказали, что он проживет максимум три-шесть месяцев. А больной прожил три года, понимаете? Мы не знаем. Верующие скажут, что Господь Бог определяет путь человека, в том числе его кончину. Сегодня такие вещи в квалифицированных учреждениях представить очень трудно.

Заворотнюк достаточно долго жила с таким диагнозом. А некоторым меньше везет — потому что течение одной и той же болезни у пятерых людей будет протекать по-разному. С одним и тем же диагнозом, с одной и той же формой рака, с одной и той же распространенностью. Потому что нет одинаковых людей. Поэтому сегодня медицина, как мы говорим, должна быть персонализированной. Болезни одинаковые, а люди-то разные.

Поэтому неожиданности никакой нет, и обвинить здесь некого. Просто пока еще сегодня эту болезнь мы не научились лечить. Есть масса других опухолей, где мы практически можем гарантировать выздоровление. Опухоль почки, например, опухоли печени — то, что раньше считалось заболеванием фатальным, сегодня это болезнь излечимая.

Как продлить жизнь пациента

Эту опухоль нельзя было удалить, но существует лучевая терапия, существует химиотерапия. А когда мы говорим о специфической противоопухолевой лекарственной терапии, есть таргетные препараты — это препараты, которые действуют непосредственно на мишень, на клетку.

Большинство противоопухолевых препаратов действуют не только на опухолевую клетку, но и на весь организм. Отсюда мы видим, как у больных выпадают волосы, меняются в отрицательную сторону показатели крови, печень испытывает токсичность, а сердце — массу осложнений. Таргетные препараты тоже имеют, конечно, ряд осложнений, менее выраженных, но они действуют непосредственно на опухоль.

Конечно, Заворотнюк все это лечение получала. Какие могут быть сомнения? А лучевая терапия как шагнула! Раньше использовали рентгенотерапию, о которой сегодня молодые врачи знают только понаслышке. Мне довелось работать в то время, когда ее применяли, и были ужасающие осложнения. А сегодня есть протонное облучение — это как хирургический скальпель, который непосредственно воздействует даже на самую маленькую опухоль.

Возможно ли отследить на ранних стадиях

К сожалению, в случае с опухолями центральной нервной системы совсем рано диагноз поставить сложно, поскольку пациент обращается к врачу, когда появляются симптомы болезни. То есть, болезнь уже манифестирует, а это голова. Совсем маленькая опухоль может не вызвать каких-то проявлений. А вот если ее размер один сантиметр — уже появляется боль, нарушение походки, прогрессирующая потеря зрения. И с этим приходит к врачу больной.

А ведь мозг такая сложная структура, что есть зоны, в которые скальпелем не залезешь никоим образом. Как раз глиальные опухоли к этому относятся. Есть глубокие опухоли третьего, четвертого желудочка мозга, которые удалить очень сложно. Самого высокого класса специалисты берутся за это, но риски очень высокие. Поэтому применяется химиотерапия, все виды лучевой терапии — в ряде случаев это может быть лучевой скальпель, гамма-нож, кибер-нож. Ну а эффект у всех различен.

Передается ли по наследству

Глиобластома не является наследственным заболеванием. Просто мы знаем, что в семьях, где раком болеют чаще, вероятность заболеть больше. Есть очевидно наследственные заболевания, но глиобластома к таким не относится.