Совет Евросоюза утвердил окончательное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену, что позволит отменить контроль на их сухопутных границах с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года. Об этом говорится в сообщении председательствующей в Совете ЕС Венгрии в соцсети X.

Решение было принято через 18 лет после вступления этих стран в Евросоюз.

В марте 2024 года Румыния и Болгария стали участниками «воздушного Шенгена» — паспортный контроль внутри Шенгенской зоны отменили для тех, кто пересекает границу по воздуху и морю.

Полноценное присоединение к Шенгенскому соглашению двух новых членов в декабре 2022 года блокировала Австрия. В Вене посчитали, что Болгария и Румыния не соответствуют критериям участников соглашения, поскольку остается угроза проникновения оттуда в страны ЕС нелегальных мигрантов.

Весной нынешнего года австрийские власти поддержали компромиссный вариант соглашения — с частичным снятием погранконтроля.

В конце ноября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассказал, что Австрия согласилась снять свое вето на полноценное вступление его страны и Болгарии в шенгенскую зону.

В настоящее время Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн населения.