Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, заочно осужденного по делу об убийстве председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) и общественного деятеля Михаила Лиходея в 1994 году, сообщил «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это одно из самых громких убийств 1990-х годов.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили «Ъ», что компетентные органы Болгарии отказали в удовлетворении российского запроса о «выдаче осужденного за особо тяжкие преступления для отбытия наказания», сославшись на п. 5 ст. 7 Закона об экстрадиции и Европейский ордер на арест. По данным издания, речь идет о Луковском, приговоренном в России к 15 годам лишения свободы.

Судебные органы Болгарии считают, что после выдачи в Россию Луковской может быть подвергнут «бесчеловечному или унизительному обращению», а условия его содержания в местах лишения свободы могут не соответствовать международным нормам.

«Гарантии российской стороны о том, что условия в учреждениях пенитенциарной системы РФ не хуже болгарских, не помогли», — отмечает газета.

«Коммерсантъ» указал, что Луковский — не единственный осужденный, в выдаче которого Болгария отказала Москве. Помимо него, София отклонила запросы Москвы об экстрадиции фигурантов еще трех уголовных дел — о мошенничестве, хулиганстве и вымогательстве. По утверждению Генпрокуратуры, эти отказы не были как-либо мотивированы. В связи с этим ведомство попросило компетентные органы Болгарии объяснить свои решения.

В Генпрокуратуре указали, что после начала боевых действий на Украине подобные отказы стали превращаться в тенденцию.

Дело Луковского

Мосгорсуд заочно приговорил Владимира Луковского к 15 годам заключения в 2008 году. Он был признан виновным убийстве председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея и его телохранителя Валерия Нурина, совершенном 10 ноября 1994 года, а также покушении на убийство жены председателя РФИВА Елены Краснолуцкой и еще одного охранника Ивана Лесных. Кроме того, бизнесмена заочно осудили за хищение средств РФИВА, умышленное повреждение чужого имущества и незаконный оборот взрывчатки.

По версии следствия, Луковский заложил в пульт переговорного устройства лифта бомбу и дистанционно привел ее в действие, находясь в стоящей напротив шестнадцатиэтажке. В результате взрыва Лиходей и его охранник погибли, а жена главы РФИВА и еще один телохранитель получили ранения.

10 ноября 1996 года, на Котляковском кладбище во время поминок в годовщину смерти Лиходея произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли, еще 30 получили ранения. Исполнители теракта были осуждены, а экс-глава РФИВА Валерий Радчиков, подозреваемый в обоих преступлениях, погиб в ДТП.

«Коммерсантъ» писал, что обвинение требовало для Луковского 22 года заключения. В момент оглашения приговора он находился в международном розыске. Издание отмечало, что бизнесмен мог скрываться в США.

Задержать Луковского удалось лишь в 2010 году, когда он приехал по фальшивым документам на Украину. После этого его выдали России. Обвинение Луковский не признал и заявил о своей невиновности. При повторном рассмотрении дела в сентябре 2011 года присяжные оправдали бизнесмена по основным пунктам — убийство, растрата и мошенничества.

В январе 2012 года Верховный суд России отменил приговор Луковскому и направил дело на пересмотр, после чего тот снова скрылся. Его объявили в розыск. «Ъ» писал, что обвиняемый уехал в Израиль, власти которого отказались выдавать его.