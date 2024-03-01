Болгария с пятницы, 1 марта, полностью прекращает импорт российской нефти, сообщило местное информагентство БГНЕС. Таким образом, София досрочно отказалась от действующего для страны освобождения от запрета на ввоз этого энергоресурса из России.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE, в пятницу вступило в силу решение болгарского парламента, принятое еще в конце 2023 года. Был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января, затем — до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта.

Болгария наряду с другими странами ЕС была освобождена Брюсселем от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако правительство республики решило отказаться от российского сырья досрочно.

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Болгарии принадлежит «Лукойлу», уточняет «Интерфакс». Его мощность — 8,8 млн тонн; компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.

Недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-ный налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. «Лукойл» после этого заявил, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии.

По словам депутата от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Деляна Добрева, НПЗ «Лукойл-Нефтехим» не импортирует российскую нефть с начала года, что не оказало на экономику Болгарии пагубного влияния.