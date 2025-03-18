Руководство болгарского футбольного клуба ПФК «Арда» принесло извинения бывшему игроку Петко Ганчеву за проведенную по ошибке минуту молчания. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в Facebook*.

В воскресенье, 16 марта, ПФК «Арда» сыграла вничью в домашнем матче 25‑го тура чемпионата Болгарии с «Левски» (1:1).

Перед игрой на стадионе «Арена Арда» объявили минуту молчания в память о 78-летнем футболисте Петко Ганчеве. Однако еще до окончания матча в пресс-службе «Арды» заявили, что получили неверную информацию о смерти бывшего игрока.

«Руководство ПФК „Арда“ хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клубу Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радоваться успехам „Арды“», — говорится в заявлении клуба.

«Арда» имеет 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

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