Папа Римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких. Несмотря на это, в конце следующей недели он планирует отправиться в Дубай для участия в климатической конференции COP28.

«Сегодня я не могу показаться в окне, потому что у меня проблема с воспалением легких», — сказал Франциск (цитата по агентству ANSA).

Как отмечает ТАСС, из-за болезни 86-летний понтифик выступил перед собравшимися на воскресную проповедь на площади Святого Петра не из окна Апостольского дворца, а из своей резиденции — Дома Святой Марфы (гостиница «Санта-Марта»). На площади, куда, по данным жандармерии, пришли 12 тыс. человек, его показывали по видеосвязи на большом экране.

Основную часть — евангельский эпизод и обращение после молитвы — за понтифика зачитал служащий государственного секретариата Ватикана Паоло Браида, который участвует в написании папских речей. Франциск сидел рядом и сам прочел молитву «Ангелу небесному».

При этом понтифик подтвердил, что в конце следующей недели отправится в Дубай на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Накануне глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил об отмене официальных аудиенций, запланированных у Франциска на утро субботы, из-за «легкого гриппа». Позже ватиканская пресс-служба сообщила, что Папе Римскому провели компьютерную томографию, чтобы «исключить риск легочных осложнений». Результаты оказались отрицательными.