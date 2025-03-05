Конгрессу США необходимо признать преступными операции по смене пола у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность. Об этом в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил президент США Дональд Трамп.

«Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас сделал Господь», — подчеркнул Трамп.

Он также назвал большой ложью мнение о том, что «дети заперты в чужих телах».

В конце января президент США запретил операции по изменению пола у лиц, не достигших 19-летнего возраста. Указом вводится запрет на использование блокаторов, половых гормонов, хирургические операции по изменению внешности человека, «чтобы привести ее в соответствие с идентичностью, которая отличается от его пола».

Трамп также потребовал от всех агентств отменить или изменить все политики, которые опираются на руководство Всемирной профессиональной ассоциации по вопросам здоровья трансгендеров (WPATH), которое наносит «вопиющий вред, причиненный детям химическими и хирургическими увечьями, а Минздраву в течение 90 дней опубликовать обзор существующей литературы о передовой практике по укреплению здоровья детей».

5 февраля Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях. «Мужчины, притворяющиеся девочками, украли у них победу в более чем 3,5 тыс. состязаний, что очень много, и приняли участие в более чем 11 тыс. соревнований, предназначенных для женщин», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, подписанный указ предусматривает лишение федерального финансирования и заведение расследований в отношении американских учебных заведений, допускающих участие биологических мужчин в женских спортивных соревнованиях.