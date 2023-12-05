Израильские власти расследуют выводы американских аналитиков о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать об атаке ХАМАС 7 октября и использовали эти сведения, чтобы заработать миллионы долларов на коротких продажах израильских акций, пишет The Guardian.

Два профессора права — Роберт Джексон-младший из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттс из Колумбийского университета — выявили подозрительные короткие продажи акций израильских компаний на значительные суммы.

Они поясняют, что короткие продажи проводятся в расчете на падение стоимости акций. В рамках этой схемы трейдеры за комиссию берут акции в долг у брокеров и продают их с наценкой, надеясь на падение цены. Если бумаги дешевеют, то трейдер выкупает их обратно по сниженной цене, возвращает брокеру и забирает себе разницу.

«За несколько дней до нападения трейдеры, похоже, предвидели грядущие события», — делают вывод американские профессора. По их словам, Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) «внезапно и значительно выросла» 2 октября, а «незадолго до нападения на ней резко возросли короткие продажи израильских ценных бумаг». Один из аналитиков утверждает, что прибыль трейдеров от этих коротких продаж превысила $100 миллионов.

Судя по отчету Джексона-мл. и Миттса, короткие продажи непосредственно перед 7 октября превышали аналогичные сделки в другие сложные периоды, включая рецессию после финансового кризиса 2008 года, обострение палестино-израильского конфликта в 2008 году, боевые действия между ними в 2014 году и пандемию COVID-19. Причем конкретно в это время — в конце сентября и начале октября — на израильской бирже традиционно «относительно мало активности» из-за еврейских праздников.

Американские исследователи приводят в пример короткие продажи 4,43 млн новых акций крупнейшего банка Израиля — Leumi — в период с 14 сентября по 5 октября. Сразу после нападения боевиков ХАМАС, 8 октября, они упали в цене почти на 9%. Аналогичные примеры они нашли и по коротким продажам акций израильских компаний на биржах США, где, по их оценке, произошел «необычный рост» числа «рискованных сделок».

«Наши результаты показывают, что трейдеры, информированные о предстоящих атаках, получили выгоду от этих трагических событий», — утверждают аналитики, связывая это с «пробелами в американском и международном правоприменении юридических запретов на инсайдерскую торговлю».

Схожие всплески коротких продаж профессора фиксировали в начале апреля 2023 года, когда появилась информация о подготовке нападения ХАМАС на Израиль. Сделки достигли пика 3 апреля, причем их объемы приблизительно равноценны тем, которые были зафиксированы на TASE 2 октября.

Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) заявило, что ему известно об этой ситуации, которая «расследуется всеми заинтересованными сторонами».