Более половины россиян — 55% — не поддерживают помилование участников боевых действий на Украине, ранее осужденных за тяжкие преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field, проведенного совместно с журналисткой Екатериной Винокуровой и политологом Ильей Гращенковым.

Согласно исследованию, женщины относятся к практике освобождения осужденных скептичнее, чем мужчины — 60% против 48%. «Скорее поддерживают» помилование, участвовавших в военной операции на Украине, 32% респондентов.

Как показывает исследование Russian Field, с возрастом доля тех, кто выступает в поддержку помилования, растет:

в возрастной группе от 18 до 29 лет 69% респондентов заявили, что не поддерживают практику помилования заключенных за участие в боевых действиях на Украине (в то время как 20% опрошенных выступают за помилование);

в группе от 30 до 44 лет 24% «скорее поддерживают», а 62% — «скорее не поддерживают»;

в группе от 45 до 59 лет 37% «скорее поддерживают», а 52% — «скорее не поддерживают».

Почти поровну разделились мнения в возрастной группе старше 60 лет: 43% поддерживают помилование, 42% — не поддерживают. Также на этот показатель влияют и наличие образования и материальное обеспечение. Так, против подобной практики чаще выступают люди с высшим образованием и растущим уровнем дохода.

При этом последний критерий незначительно влияет на разницу в отношении людей к помилованию: в категории респондентов с доходом от 10 до 40 тыс. рублей «скорее не поддерживают» практику помилования 52% («скорее поддерживают» 34%, «затруднились ответить» 11%), а в категории с доходом более 120 тыс. рублей «скорее не поддерживают» практику помилования 60% («скорее поддерживают» 27%, «затруднились ответить» 12%).

О вербовке заключенных для участия в военной операции на Украине стало известно в июне 2022 года. В начале января 2023 года сообщалось о снятии судимостей с первой группы бывших заключенных, которая участвовала в боях на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что помилование заключенных, которые участвуют в военном конфликте, происходит в соответствии с российским законодательством.

«Вы знаете, что существуют указы открытые, и существуют указы с различными грифами секретности. Вот именно поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — заявил тогда Песков.

В начале ноября 2023 года стало известно о том, что президент России Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который был ранее приговорен к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой. Песков, комментируя решение о помиловании Канюса, подчеркнул, что для помилования «существует определенная процедура». Один из возможных путей — «когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами».