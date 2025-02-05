Во многих городах-миллионниках России к 2025 году сократилось число секс-шопов — на 7,8% год к году (до 1,99 тыс.), пишет «Коммерсантъ». Товарами для взрослых, отмечает издание, все более активно торгуют на маркетплейсах, а также в сетевых магазинах косметики.

Данные предоставлены со ссылкой на анализ сервиса «Яндекс Карты». Больше всего магазинов с интим-товарами закрылось в Москве (на 8,9%, до 298 торговых точек) и Санкт-Петербурге (14,4%, до 107).

При этом в Екатеринбурге этот показатель вырос на 2,6% (до 39), в Новосибирске — на 5,5% (до 58), а в Красноярске (38) и Ростове-на-Дону (30) остался прежним.

Владелица московских магазинов «Презервативная» и основательница секс-шопа «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл» Есения Шамонина заявила «Коммерсанту», что продавцы секс-товаров в последнее время все чаще публикуют сообщения о продаже остатков товаров. По ее мнению, покупатели теперь приобретают продукцию 18+ чаще на маркетплейсах или в сетевых косметических магазинах.

Основатель холдинга Pinkrabbit Family Максимилиан Лапин рассказал «Ъ», что также на продавцов влияют и санкции, из-за которых цены на интим-товары взлетели. По его данным, в их сети «Розовый кролик» стоимость продукции выросла примерно на 10%.

Гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых сообщил газете, что секс-шопы все чаще закрываются, останутся лишь, по его мнению, магазины, находящиеся в центральных районах.

В статье отмечается, что у Wildberries в 2024 году рост продаж интимных товаров увеличился на 20% год к году. В косметической сети «Золотое яблоко» сообщили, что в 2024 году продажа интим-товаров в натуральном выражении выросла год к году на 35%, в денежном — на 30%.