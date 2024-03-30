Большинство банков Армении с субботы, 30 марта, прекращают обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила об этом на прошлой неделе, отметив, что с российскими картами продолжит работать «ВТБ Армения».

«НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа (Национальная платежная система «Armenian Card») прекращают обслуживание карт “Мир”», — сообщали в пресс-службе НСПК.

Как подчеркнули в НСПК, «ВТБ Армения» в своей инфраструктуре обслуживает карты «Мир» любых российских банков в полном объеме — их владельцам доступны снятие наличных в банкоматах, оплата услуг в онлайн-банке и переводы, в том числе трансграничные.

В Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване, добавили в НСПК. Доступно более 190 банкоматов по всей стране.

В пресс-службе НСПК отмечали, что платежная система «Мир» на своей стороне не ограничивает работу с банками Армении, но банки других государств самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в сети своих устройств.

Как замечает РБК, ряд армянских банков отключили поддержку карт «Мир» еще 29 марта. В частности, об этой дате на своих сайтах сообщили Инекобанк, Эвокабанк и АМИО Банк. Инекобанк уточнил, что решение связано с международными санкциями против платежной системы «Мир».

IDBank, который перестанет работать с картами «Мир» с 30 марта, в качестве причин также назвал санкции: «В связи с ограничениями, наложенными на оператора карточной системы “Мир”, невозможно обеспечить полноценную работу карт “Мир” на наших POS-терминалах и банкоматной сети на территории Армении».

Экономист Агаси Тавадян в беседе с агентством «Арменпресс» выражал мнение, что решение армянских банков прекратить обслуживание карт «Мир» может негативно повлиять на экономику страны, нанеся серьезный удар по хозяйствующим субъектам Армении — «учитывая, что в настоящее время 43 % экспортируемой из нашей страны продукции идет в Россию». Кроме того, может произойти новый отток релокантов.

«В 2022 году в Армению приехало около 130 тыс. релокантов. Сейчас большинство из них вернулись в Россию или переехали в другие страны, где некоторые условия лучше. Создавшаяся в Армении ситуация усложнит транзакции и может привести к дополнительному оттоку релокантов. Что ж, поживем и увидим, как будут развиваться события», — заключил Тавадян.