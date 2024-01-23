Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко («Ефр») умер в Санкт-Петербурге в возрасте 51 года. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

Ефременко умер в понедельник, 22 января, говорится в сообщении. Причина смерти в публикации не уточняется.





Директор Marksheider Kunst Денис Рачков сообщил «Пятому каналу», что Ефременко умер в реанимации в Покровской больнице Санкт-Петербурга. По его словам, у музыканта были хронические заболевания.

По его словам, состояние музыканта ухудшилось из-за хронических заболеваний.

«Возможно, остановка сердца. <…> Все это очень ужасно, все очень разбиты. Большое горе», — сказал Рачков.

«Фонтанке» директор группы рассказал, что Ефременко чувствовал себя плохо с декабря 2023 года. Как пишет издание, близкие музыканта говорили, что он переносил недомогания на ногах и стал заниматься здоровьем незадолго до смерти.

Знакомые Ефременко и поклонники его творчества оставляют соболезнования в том числе на его странице во «ВКонтакте».

За день до смерти Сергея Ефременко, 21 января, группа Marksheider Kunst выступила в петербургском заведении Douglas bar. Следующий концерт коллектива был запланирован на 26 января в московском баре МТ music bar, однако после смерти вокалиста его отменили. Еще одно выступление группы, которое должно было пройти в Москве 27 января, также отменено.

Группа Marksheider Kunst была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году. Коллектив исполняет композиции в жанрах рокабилли, этно и регги. «Начав в 1992 году с музыки рокабилли, в середине десятилетия Markscheider Kunst начала проводить политику популяризации латиноамериканской, ямайской и в целом этнической музыки, введя в невский лексикон такие слова как ска, кумбия, регги, афробит, кваса-кваса, меренге и босса-нова», — говорится на сайте коллектива.

За более чем 30 лет существования Marksheider Kunst выпустила десять альбомов, последний из них вышел в 2020 году. Сергей Ефременко был солистом и автором большинства текстов песен. Композиции Marksheider Kunst звучат в фильмах «Питер FM» (2006) и «Любовь в большом городе 2» (2010). Также группа принимала участие в записи саундтрека к картине «Кислород» (2009) Ивана Вырыпаева.