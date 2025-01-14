Застреленный в центре Москвы чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко был сотрудником департамента военной контрразведки ФСБ, сообщил источник РБК, знакомый с ходом проверки обстоятельств случившегося. По его данным, основной версией является убийство по неосторожности.

Что произошло

Сообщение ТАСС об убийстве Фещенко было опубликовано около 11:00 мск 14 января, агентство ссылалось на источник в правоохранительных органах. Изначально в тексте и цитате говорилось, что оно совершено в одном из зданий Минобороны, однако позднее заметка была отредактирована (агентство указало на это в конце). В результате упоминание военного ведомства исчезло из статьи.

«В здании Минобороны на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — цитировал ТАСС своего собеседника в первой версии заметки (на ее основе была написана статья RTVI).

Улица Ольховая (как написано у ТАСС) есть только на территории Новой Москвы, за МКАДом. В сообщениях других СМИ местом убийства названа улица Ольховская, которая действительно находится в центре Москвы. Как отмечают «Ведомости», на ней расположены несколько структур Минобороны, а также управление ФСБ по Московскому военному округу.

О том, что тело чемпиона по гиревому спорту было обнаружено в здании Минобороны на Ольховской улице, ранее написал телеграм-канал Baza. В посте говорилось, что на место вызвали сотрудников ФСБ и Военного Следственного комитета.

Как сообщил источник ТАСС, подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело об убийстве.

Позднее несколько СМИ, в том числе телеграм-канал «Вестей», написали со ссылкой на РИА Новости, что убитый был сотрудником ФСБ. На основном сайте агентства изначально была опубликована новость под заголовком «Сотрудника ФСБ нашли убитым в центре Москвы» (его по-прежнему выдает поиск в Google), однако сейчас ссылка ведет на статью на сайте РИА Новости Спорт, и в ней нет информации о том, был ли убитый сотрудником спецслужбы.

«Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит», — приводит РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах.

По данным источника РБК, убийство произошло 13 января, пистолетная пуля попала мужчине в голову.

«Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — сказал собеседник издания.

По его информации, Владимир Фещенко был сотрудником департамента военной контрразведки ФСБ, а убийство было совершено в одном из зданий Минобороны.

Чемпион и силовик: что известно о погибшем

Как пишут ТАСС и MSK1, Владимир Фещенко родился в 1998 году в подмосковном Краснозаводске, занимался спортом с 12 лет. Он неоднократно побеждал в юношеских первенствах России и Европы по гиревому спорту. В 2017 году завоевал титул чемпиона России, выиграв юниорский и взрослый чемпионаты.

Во Всероссийской федерации гиревого спорта (ВФГС) сообщили RTVI, что о гибели Владимира Фещенко узнали из СМИ.

«Можем сказать только, что спортсмена знаем, но в составе сборной команды России он уже не выступал достаточно давно. В связи с чем подтвердить или опровергнуть данную информацию не можем. Увидели данную новость в телеграм-канале», — сказали в федерации.

Президент ВФГС Сергей Кириллов рассказал Daily Storm, что Фещенко закончил спортивную карьеру ради службы в силовых структурах. По его словам, спортсмен окончил Голицынский пограничный институт ФСБ и во время учебы выступал за команду Москвы.

«Фещенко был очень хорошим спортсменом, показывал высокие результаты. Был скромным всегда человеком. <…> Он вообще никогда не конфликтовал ни с кем. Вел себя спокойно, мирно. Самое главное — был добродушным», — цитирует издание Кириллова.

Член президиума ВФГС Евгений Шаповалов, один из бывших тренеров Фещенко, сообщил Daily Storm, что после завоевания чемпионского титула тот не смог тренироваться «в силу обстоятельств», но в последнее время «возвращался в спорт, поддерживал форму».

В последние годы Фещенко не выступал на всероссийском уровне, подтвердил NEWS.ru другой его бывший тренер Марк Шутой. Он отозвался о бывшем подопечном как о «хорошем, талантливом, неконфликтном человеке».

«К сожалению, погиб. Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне, но реализовал себя как спортсмен. Звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят», — сказал Шутой. В разговоре с ТАСС он добавил, что случившееся с Фещенко стало для него «большим потрясением».