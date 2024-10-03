Большой театр обновил правила покупки билетов на свои спектакли. С 1 октября для приобретения билетов потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность зрителя. Как сообщили в пресс-службе культурного учреждения, такая мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами, руководствуясь заботой» о зрителях.

Согласно новым правилам, теперь в билете будут указываться персональные данные зрителя. Для этого паспорт понадобится как при оформлении и покупке билета, так и при входе в театр, где будут сопоставляться данные посетителя.

«Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность зрителей, производится их проверка с целью идентификации личности», — говорится в сообщении Большого.

В театре отметили, что при несоответствии данных, указанных на билете и в паспорте, зрители не будут допускаться на спектакль.

Администрация Большого попросила с пониманием отнестись к нововведениям и рекомендовала приобретать билеты только в кассах театра и на официальном сайте.

В конце 2023 года Большой театр столкнулся с ажиотажем при продаже билетов на показы балета «Щелкунчик». Сначала билеты появлялись в продаже только в кассах театра, а затем, если бы остались, то их можно было бы приобрести на официальном сайте. Из-за этого на улицах перед кассами образовывались километровые очереди, а некоторые продавали места в начале очереди.

Кроме того, театр вводил ограничения на количество приобретаемых билетов на покупателя. Это также привело к тому, что часть билетов появилась в продаже на маркетплейсах и сервисах продажи услуг в интернете. Администрация театра признавалась, что продолжает работать над правилами по продаже билетов в целях безопасности и поиска лучшей организации.