Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру» о принципе работы снарядов GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), о поставке которых на Украину в январе заявили США. Он также отметил, что российские системы ПВО способны их перехватывать.

Управляемые реактивные снаряды GLSDB представляют собой планирующую авиабомбу с наведением на конкретную цель, объяснил Дандыкин.

«Используется снаряд американской системы HIMARS. К нему крепится авиационная бомба с крылышками, выстреливается, летит на какое-то расстояние, отваливается, и бомба планирует к заданной цели на определенное количество километров. Бомба не простая, а с наведением на конкретную цель», — сказал эксперт.

Он отметил, что снаряды GLSDB сбиваемы, «наши системы ПВО их засекают».

Министерство обороны США анонсировало поставку Украине снарядов GLSDB в феврале 2023 года. Агентство Bloomberg писало, что первые поставки вооружений начнутся не раньше чем через девять месяцев после подписания соответствующего контракта. Издание Politico объясняло это тем, что американским оборонным подрядчикам нужно время, чтобы адаптировать снаряды к наземному запуску.

Что известно о поставках GLSDB на Украину

В конце января 2024 года официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер подтвердил, что Украина получит GLSDB, но отказался назвать сроки «из соображений безопасности». Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила 31 января, что снаряды уже поставляются на Украину.

Politico писало, что это будет первая поставка GLSDB Киеву. Издание также отмечало, что Украина станет первой страной, которая применит эти снаряды в бою.

14 февраля российский военкор Михаил Андроник опубликовал видео с обломками, как утверждается, GLSDB, якобы выпущенными днем ранее по городу Кременная в ЛНР. Украинское издание Defense Express предположило, что это «первое боевое использование GLSDB Вооруженными силами Украины».

При этом в сводках Минобороны России как минимум с марта 2023 года сообщается о перехватах GLSDB.

«Странность состоит в том, что американцы передают эти бомбы еще с февраля прошлого года. ВСУ даже применяли их для ударов по российской территории, как это было во время налета на аэродром в Бердянске», — говорится в телеграм-канале «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

У России есть информация, что США испытывали снаряды GLSDB на Украине, заявил в начале февраля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, у России есть «средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь».

Источники Reuters сообщали, что испытания GLSDB прошли в середине января 2024 года на испытательном полигоне базы ВВС Эджлин во Флориде, что и позволило начать поставки снарядов на Украину.