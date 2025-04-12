В Кургане в День космонавтики прошел «антиабортный молебен» с участием беременных женщин и врачей. Об этом сообщает Курганская епархия.

Богослужение состоялось в Александро-Невском кафедральном соборе 12 апреля по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

В молебном пении приняли участие члены Союза православных женщин, сестры милосердия Порт-Артурского храма, сотрудники православного Центра защиты материнства «Обитель милосердия», беременные женщины, врачи и так далее, отмечается в сообщении.

«За богослужением молились главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Курганской области Ирина Горячок», — рассказали в епархии.

Священник Владимир Алексеев сообщил прихожанам, что все, кто собрался в соборе, сделал это «ради спасения всей России».

«Все люди должны понять, что аборты — это страшно, за них придется отвечать перед Богом. Это как бомбы замедленного действия, они когда-нибудь взорвутся и все уничтожат», — отметил он.

В епархии уточнили, что антиабортные молебны будут проходить в кафедральном соборе ежемесячно.

Первые богослужения такого рода в Кургане начали проходить с июля 2024 года в Порт-Артурской церкви.

«На молебны в храм приходят женщины, которые когда-то совершили аборт, мужчины, отправившие женщин на прерывание беременности, врачи. Приходят и беременные, которые столкнулись с давлением окружения и остались без поддержки. Со взрослыми молятся и дети, которых когда-то удалось спасти от аборта», — заявили в епархии.

В марте 2025 года правительство Курганской области сообщило, что за последние шесть лет «благодаря <…> специалистам кабинетов медико-социальной помощи, акушерам-гинекологам» родилось почти 2,2 тыс. детей, матери которых хотели сделать аборт.

Власти отметили, что если в 2018 году от искусственного прерывания беременности отказывались 11,6% жительниц области, то в 2024 году этот показатель составил более 23%.

«Таким образом, в прошлом году были спасены 548 малышей. По сравнению с 2018 годом число абортов в регионе сократилось в 1,6 раза», — заявляли в правительстве региона.

Член Союза православных женщин Наталья Ульянова в августе 2024 года сообщала, что в Порт-Артурском храме «ежемесячно проходят противоабортные молебны»: «Молимся за то, чтобы все дети были рождены, чтобы мамочки понимали, какая это ценность, дар для них — рождение ребенка».