Директор польского национального центра профилактики наркозависимости Петр Яблоньский был освобожден от должности указом министра здравоохранения Изабелы Лещиной из-за появления в магазинах водки в упаковках, напоминающих тару для детского питания. Минздрав Польши сообщил об увольнении чиновника в социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо водки в тюбиках, компания-производитель Voodoo Monkey также выпустила в продажу ликеры крепостью 15% и наливки крепостью 28%. Возмущение покупателей вызвало внешнее сходство алкоголесодержащих продуктов с упаковками детских сково и муссов.

Премьер-министр страны Дональд Туск официально прокомментировал появление алкоголя в упаковках от Voоdoo Monkey перед заседанием совета министров.

«Это вызывает оправданные эмоции. Этот вопрос может касаться безопасности и здоровья наших детей», — приводятся слова Туска на сайте правительства.

Позднее он сообщил в соцсетях, что дал задание «всем чиновникам, чтобы они нашли эффективные методы противодействия этой практике».

По его словам, министерство сельского хозяйства и сельского развития получило задание составить документ, который можно будет взять как руководство в борьбе с продаже алкоголя в «детских» упаковках. По факту произошедшего начал проверку главный санитарный врач страны.

«Министр здравоохранения на будущее подготовит закон, который будет систематически устранять такого рода угрозы. <…> Такого рода угроза должна исчезнуть. И те, кто допустил это, безусловно, могут ожидать последствий», — заявил глава польского правительства.

Детский омбудсмен Польши Моника Горна-Чесляк также направила в министерство здравоохранения просьбу о скорейшем внесении в законодательство изменений, направленных на изъятие из продажи алкогольных напитков в таре, которую можно принять за упаковку товара, предназначенного в употребление для детей.