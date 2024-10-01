Королева Великобритании Елизавета II страдала от рака костей в течение как минимум одного года перед смертью. Об этом говорится в мемуарах бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, пишет Daily Mail

По словам Джонсона, последний раз он встречался с королевой в начале сентября 2022 года — спустя почти два месяца после того, как подал в отставку. К тому времени экс-глава кабмина знал о заболевании Елизаветы II, она страдала от злокачественной опухоли костей.

«Она казалась бледной и более сгорбленной, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций», — пишет Джонсон.

По словам бывшего премьера, личный секретарь королевы Эдвард Янг пытался его подготовить. «Я знал уже год, а то и больше, что у нее рак костей, и ей в любой момент может стать хуже», — отметил Джонсон.

«Но ее ум, как и сказал Эдвард, был совершенно не затронут болезнью. Когда мы говорили, она иногда улыбалась все той же белоснежной улыбкой, которая мгновенно поднимает настроение», — добавил экс-глава британского кабмина.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила страной 70 лет, с февраля 1952 года, сменив на престоле своего отца, Георга VI. За время ее правления в стране сменилось 15 премьер-министров.

Новым монархом стал ее старший сын принц Чарльз, принявший тронное имя Карл III. Церемония его коронации прошла в мае 2023 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.