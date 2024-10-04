В своей книге мемуаров Unleashed («Сорвавшийся с цепи») экс-премьер Великобритании Борис Джонсон утверждает, что после похода главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в приватный туалет британского министра иностранных дел там было найдено подслушивающее устройство. Эпизод из книги пересказывает издание Daily Telegraph.

По словам Джонсона, этот инцидент произошел в феврале 2017 году, когда он занимал пост главы Форин-офиса, а Нетаньяху, как и сейчас, являлся премьер-министром Израиля и прибыл в Лондон с официальным визитом.

Джонсон, как говорится в Unleashed, встретил его в своем рабочем кабинете, который соединен коридором с «тайной пристройкой», где расположен приватный туалет специально для главы МИД Великобритании. Биби (так британский экс-премьер фамильярно называет Нетаньяху) в какой-то момент попросил показать ему дорогу в уборную.

«И, может быть, это совпадение (а может быть, нет), но позже мне сказали, что когда там проводили регулярный осмотр в поисках „жучков“, то в уборной нашли подслушивающее устройство», — рассказывает Борис Джонсон.

Daily Telegraph попыталась выяснить у автора мемуаров, не готов ли он поделиться дополнительными подробностями того инцидента, но тот отказался, заявив, что «все, что вам нужно знать об этом эпизоде, — в книге». Также изданию не удалось установить, обсуждался ли тот случай с официальными представителями израильских властей.

Мемуары Джонсона Unleashed появятся в продаже 10 октября 2024 года. Уже опубликованные рецензии на книгу в большинстве своем оказались нелестными. В частности, The Guardian упрекает экс-премьера в неструктурированности, отсутствии рефлексии и искажении действительности, «политических упущениях» и многословии, называя его «клоуном».

При этом автор рецензии признает, что Джонсон проявляет остроумие. В пример он приводит созданный им образ кандидата в президенты США Дональда Трампа: «Он похож на оранжевый дирижабль, который воодушевленно парит в воздухе благодаря неистощимому пламени его собственного эго».

Independent называет книгу Джонсона «бесстыдной и предсказуемой», запутанной, «кислой» и «полной лжи». Автор рецензии высмеивает политика за то, что тот сравнивает себя с Юлием Цезарем, Периклом и Цинциннатом, хотя в действительности «больше похож на благородного фальшиво-аристократичного мошенника, который мог бы появиться у Диккенса, Уайльда или Рэттигана».

«Unleashed — бесстыдная, кислая, предсказуемая, самооправдательная чушь. Конечно, главная цель любой хроники премьер-министра — защитить репутацию автора. Или реабилитировать ее, как в случае большинства из них. Эта книга — почти невыносимо утомительное переложение уже хорошо отрепетированной речи Джонсона о том, что, несмотря на все доказательства и коллективную память об обратном, он ничего плохого не сделал, а даже если и сделал, то виновен лишь в том, что был — если вообще был — слишком честен, слишком доверчив, слишком добр и снисходителен», — говорится в статье.