В 2023 году Роскосмос осуществил 18 космических пусков, достигнув показателя в 116 безаварийных пусков подряд. Об этом в интервью телеканалу «Россия-2» заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Согласно информации на сайте Роскосмоса, последний пуск, признанный аварийным, был совершен 11 октября 2018 года.

«Это тоже неплохой результат. Работали активно над созданием многоспутниковой группировки «Сфера». Были завершены испытания экспериментального аппарата «Скиф-Д». Одновременно ведем работы по трансформации отрасли, переводу ее на индустриальные рельсы, то есть готовим производство конвейерной сборки аппаратов. Это очень серьезная работа», — сказал он.

Борисов отметил, что 2023 год был непростым для Роскосмоса. Вместе с тем глава госкорпорации выразил надежду на то, что отрасли удалось переломить все “негативные тенденции”, которые сопровождали ее в последние несколько лет.

«Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 млрд. После введения санкций, которые коснулись нас очень серьезно, мы потеряли очень большой объем экспортной выручки», — пояснил руководитель Роскосмоса.

По его словам, «из 230 млрд твердых контрактов 180 млрд приходились на недружественные страны». Как уточнил Борисов, «это и поставка двигателей, и пусковые услуги». «180 млрд, по сути дела, у нас ушли из объема выручки, и это негативно сказалось на финансово-экономическом положении», — добавил он.

Глава Роскосмоса заверил, что слаженная работа всех работников отрасли и помощь правительства позволила в 2022 году снизить этот убыток до 18,3 млрд. “Эта тенденция сохранилась и в этом году, окончательные итоги мы еще подведем. Но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль в безубыточную и прибыльную, и все эти негативные тенденции уйдут в прошлое”, — заявил Борисов.

Крушение «Луны-25»

Несмотря на удачные пуски ракет-носителей Роскосмоса в 2023 году, одним из наиболее ярких событий в отрасли, за которым следил весь мир, стал запуск с космодрома «Восточный» ракеты «Союз 2.1б» с миссией «Луна-25».

Эта миссия стала первой за 47 лет отечественной экспедицией к естественному спутнику Земли. Космический аппарат должен был сесть в районе южного полюса спутника Земли и проводить научные эксперименты минимум год.

«Луну-25» запустили 11 августа с космодрома «Восточный». В результате нештатной ситуации 19 августа двигатель станции не отключился в положенное время и поработал на 43 секунды дольше необходимого, из-за чего аппарат разбился о поверхность Луны.

Позже лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) сделал снимок нового кратера, который появился на поверхности Луны. По данным NASA, это могло быть место крушения «Луны-25».