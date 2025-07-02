Актер театра и кино Алексей Новицкий умер на 77-м году жизни, сообщается на сайте московского театра «Сфера».

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем родным, друзьям, коллегам Алексея Алексеевича», — говорится в сообщении.

Прощание с актером состоялось днем 2 июля в крематории Хованского кладбища.

Внучатый племянник Новицкого Михаил рассказал aif.ru, что актер боролся с раком легких на третьей стадии. По словам собеседника портала, о заболевании стало известно за несколько месяцев до смерти артиста, в мае.

«Из-за пневмонии он обратился в больницу и узнал о заболевании», — сообщил Михаил.

Последние три месяца Новицкий жил с родственниками. «Мы ухаживали, но с каждым днем он становился слабее», — поделился Михаил.

29 июня Новицкому стало хуже, ему вызвали скорую, рассказал внучатый племянник актера.

«Деда забрали в реанимацию и там его не стало первого числа. Получается, четыре дня до дня рождения не дожил», — отметил собеседник aif.ru.

Алексей Новицкий — выпускник актерского факультета Театрального института им. Б. Щукина. В 1960-1970-е годы работал в Краснодарском театре музыкальной комедии, Первом Московском областном театре и Московском литературно-драматическом театре ВТО.

Более 20 лет — с 1981 по 2002 год — Новицкий служил в столичном драматическом театре «Сфера». Там он сыграл роли Бруно Кречмара в спектакле «Смех во мраке», Тригорина в «Без названия», Берендея в «Весенней сказке», Эдуардо в «Собаке на сене» и др.

Новицкий снялся в сериале «Каменская», сыграв эпизодическую роль. После ухода из «Сферы» актер занимался преподавательской деятельностью.