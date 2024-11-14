Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил приостановить политический диалог с Израилем из-за возможных нарушений прав человека в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов и письмо Борреля.

Речь идет о письме, которое глава евродипломатии направил в среду главам МИД стран Евросоюза. В преддверии встречи министров, которая состоится в понедельник, Боррель выразил «серьезную обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права в Газе».

По его словам, Израиль «до сих пор не уделял достаточного внимания этим проблемам».

«В свете вышеизложенных соображений я внесу на рассмотрение предложение о том, чтобы ЕС использовал положение о правах человека для приостановки политического диалога с Израилем», — написал Боррель.

Приостановка диалога с Израилем потребует одобрения всех 27 стран ЕС, что, по оценке дипломатов, маловероятно. По словам трех дипломатов, многие страны выступили против такой идеи, когда высокопоставленный чиновник ЕС сообщил о ней послам в Брюсселе.

Предложение главы дипломатии ЕС будет обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза, которая в последний раз пройдет под председательством Борреля перед завершением его пятилетнего срока полномочий.

На прошлой неделе был опубликован доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором говорится, что около 70% погибших в Газе — женщины и дети. В ведомстве осудили систематическое нарушение основополагающих принципов международного гуманитарного права. Израиль обвинения в свой адрес отверг.

В ЕС пытаются выработать единую позицию по войне в секторе Газа. Некоторые страны Евросоюза, такие как Чехия и Венгрия, являются твердыми сторонниками Израиля, в то время как другие, такие как Испания и Ирландия, выражают поддержку палестинской стороне.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года. В Израиле, который утром того дня подвергся массированным ракетным ударам, погибли около 1,2 тыс. человек, еще 251 человек был взят в заложники. По последним данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с начала войны погибли уже более 43 тыс. палестинцев.