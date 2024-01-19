Израиль финансировал палестинскую группировку ХАМАС, об этом пишет Reuters cо ссылкой на главу евродипломатии Жозепа Борреля. Он считает, что израильскому правительству это было нужно, чтобы ослабить палестинскую администрацию, возглавляемую «Фатхом» — правящей партией на Западном берегу реки Иордан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицал подобные обвинения. Однако, как указывает Reuters, их высказывал не только Боррель: противники израильского правительства и некоторые мировые СМИ утверждали, что правительство Нетаньяху на протяжении многих лет поддерживало ХАМАС, в том числе разрешая финансировать движение Катару.

О том, что Биньямин Нетаньяху поддерживал отправку «миллиардов долларов», которые правительство Катара выделяло ХАМАС «в течение примерно десяти лет», в декабре 2023 года писала New York Times. Тогда газета отмечала, что катарские платежи якобы являются тайной, но о них на протяжении многих лет пишут СМИ.

Критики Нетаньяху называют выплаты «покупкой тишины». New York Times утверждает, что израильский премьер-министр надеялся на сохранение мира в секторе Газа таким способом.

«Концепция Нетаньяху на протяжении полутора десятилетий заключалась в том, что если мы «купим тишину» и сделаем вид, что проблемы не существует, мы сможем переждать ее, и она исчезнет», — объяснил Эяль Хулата, который занимал пост советника Израиля по национальной безопасности с июля 2021 года по начало 2023 года.

По данным издания, деньги шли на «гуманные цели», например, выплаты зарплат правительству Газы и покупку топлива для поддержания работы электростанции. Однако, как указывает NYT, после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС сотрудники израильской разведки выразили мнение, что эти деньги в том числе способствовали успеху терактов, поскольку пожертвования позволили движению направить часть собственного бюджета на военные операции.

«Любые попытки бросить тень сомнения на гражданский и гуманитарный характер вкладов Катара и их положительное влияние безосновательны», — привела NYT слова из заявления одного из канарских чиновников. Представитель офиса Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что израильское правительство разрешало отправлять деньги в Газу по гуманитарным причинам, а не для усиления ХАМАС.

«Премьер-министр Нетаньяху действовал так, чтобы значительно ослабить ХАМАС. Он возглавил три мощные военные операции против ХАМАС, в ходе которых были убиты тысячи террористов и высокопоставленных командиров ХАМАС, — заключил он.

Сам Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico назвал обвинения «ложными».

«Это большая ложь, что я хотел усилить ХАМАС. Нелепость. Вы не вступите в войну с ХАМАС три раза и не будете проводить крупные военные операции, если хотите усилить ХАМАС», — подчеркнул он.

Среди прочего, Нетаньяху объяснил, что позволили Катару передавать средства Газе только для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

«Мы хотели избежать гражданского гуманитарного коллапса — болезней, повального голода и других вещей, которые создали бы невозможную гуманитарную ситуацию. Именно поэтому сменявшие друг друга израильские правительства разрешали поступление этих денег, а не для того, чтобы укрепить ХАМАС. Мы вообще не хотели укреплять ХАМАС», — подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что израильское правительство хотело «снизить возможности [ХАМАСа] настолько, насколько это возможно».