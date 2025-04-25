С конца 2024 года владельцы ботов-пробивщиков скупают почти все новые базы данных на черном рынке, часто — на эксклюзивных условиях, говорится в исследовании сервиса DLBI (есть у RTVI). Сейчас объем утечек снизился, но уже через полгода из-за ажиотажного спроса может вырасти в два-три раза, как это было в прошлом году, прогнозируют в организации.

В начале 2025 года статистика казалась обнадеживающей: выявлено всего 37 утечек — это 21,5 млн уникальных телефонных номеров и 17 млн e-mail, в 5,5 раза меньше, чем год назад, говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. Тогда утечек было 108, а объемы — 157 млн номеров и почти 60 млн электронных адресов.

Сейчас больше всего утечек приходится на логистические компании, в то время как в прошлом году лидировали банки и другие финансовые организации (145 млн номеров, 51 млн e-mail). Второе и третье места в 2025 году занимают информационные (4,5%) и развлекательные сервисы (3%), год назад это были интернет-магазины (12%) и маркетинговые сервисы (5%).

Но, как подчеркивает основатель DLBI Ашот Оганесян, многие крупные сливы появляются в продаже с задержкой. По его словам, в первом квартале 2024-го показатели тоже были скромными — но уже через 3—6 месяцев объем утечек вырос в два-три раза. «Вероятно, также произойдет и с результатами первого квартала этого года, которые, в итоге, окажутся на уровне прошлого года», — считает он.

Основной причиной изменения ситуации на черном рынке данных, по словам Оганесяна, стал ажиотажный спрос на новые утечки со стороны владельцев ботов-пробивщиков. «Сегодня форумы даркнета полны объявлений «купим новые базы на эксклюзиве», а предлагаемые цены доходят до тысяч или даже десятков тысяч долларов», — рассказал он.

Все это происходит на фоне резкого ужесточения контроля. В конце 2024 года правоохранительные органы усилили давление на сервисы пробива данных после вступления в силу статьи 272.1 УК РФ, вводящей уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных.

В марте 2025-го крупнейший Telegram-бот для пробива — «Глаз Бога» — остановил работу после обысков у его партнеров. Создатель бота Евгений Антипов связал это с первым уголовным делом по новой статье. Еще один крупный сервис, Himera Search, вывез сотрудников из России из-за риска уголовного преследования. Из 21 русскоязычного бота для поиска информации как минимум девять прекратили работу к апрелю 2025 года.