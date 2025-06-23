Депутаты Госдумы уже в ближайшие недели могут начать рассмотрение законопроекта о введении прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров по аналогии с кинотеатрами. В настоящее время авторы инициативы проводят консультации с представителями отрасли и профильными ведомствами.

О подготовке рассмотрения инициативы изданию «Телеспутник» рассказал председатель комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский.

«Мы находимся в стадии консультации. Вопрос насущный, серьёзный, решать его надо. Мы по-прежнему находимся в стремлении так или иначе отрегулировать эту сферу. Считаем неправильным необходимость получать прокатные удостоверения только для кинотеатров, поскольку в интернете зрителей не меньше, а прокатные удостоверения всё-таки гарантируют соответствие материала требованиям в том числе банально российского законодательства», — заявил парламентарий на полях Петербургского международного экономического форума.

Законопроект был внесен в парламент в конце 2024 года. Документ предполагает распространение действующих для традиционных кинотеатров правил на онлайн-платформы — теперь видеосервисы также должны будут получать прокатные удостоверения для показа фильмов. Эта инициатива вызвала оживленные дискуссии в среде медиаиндустрии.

Предварительное рассмотрение проекта в Совете Госдумы началось еще 20 февраля 2025 года, однако к процедуре первого чтения документ подошел только в начале июня. Изначально обсуждение было запланировано на 10 июня, но затем дважды переносилось — сначала на 11-е, а потом на 24 июня.

«Мы всех слышим», — заверил Сергей Боярский.

Депутат считает, что за неделю-полторы будет достигнут консенсус, и Дума приступит к рассмотрению законопроекта в первом чтении.

В случае принятия закон может существенно изменить правила работы онлайн-кинотеатров в России. Платформам придется адаптировать свои процессы к новым требованиям, что может повлиять как на ассортимент контента, так и на сроки его появления в открытом доступе. Кроме того, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, нововведения повлекут дополнительные расходы для онлайн-кинотеатров. По предварительным расчетам, издержки составят свыше полутора миллиарда рублей за актуальные каталоги и до 500 млн ежегодно.