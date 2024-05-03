Губернатор Белгородской области сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия.

По словам главы региона, в автобусе в момент атаки были два пассажира и водитель.

«В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.

Это не первый случай, когда дрон атакует автобус в Белгородской области. В феврале губернатор писал, что в селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. Тогда пострадал мужчина, у него были осколочные ранения ноги.

В начале апреля Гладков сообщал, что два беспилотника атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате удара пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу.