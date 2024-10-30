Уголовное дело против брата главы Ингушетии, экс-руководителя управления федеральной почтовой связи в республике Магомеда-Башира Калиматова состоит из восьми эпизодов хищений (ч.4 ст.159 УК РФ), а также эпизода о создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ). Это следует из документов суда, с которыми ознакомился RTVI.

В октябре Мещанский суд Москвы в очередной раз продлил арест Калиматова. Как следует из постановления суда, с июля обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами дела. Представлявший интересы Калиматова адвокат Максим Неруш не стал комментировать RTVI суть предъявленных обвинений и отношение к ним со стороны обвиняемого. По совокупности обвинений Калиматову может грозить свыше 20 лет лишения свободы. Адвокат Калиматова не стал комментировать RTVI развитие уголовного дела, прочитав сообщения корреспондента.

Магомед-Башир Калиматов был задержан 23 мая 2024 года по обвинению в хищении в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ). На следующий день он был арестован. По версии следствия, мужчина входил в организованную преступную группу, состоящую из 34 человек, и участвовал в хищении 2 млрд рублей. Следствие полагало, что преступное сообщество организовали руководитель отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в республике Ингушетия Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев.

В 2019—2021 годах, считает следствие, отделение ПФР по Ингушетии несколько раз запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий. Для этого несколько чиновников сформировали фальшивые реестры с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении пенсионерам разовых выплат. В некоторых случаях, по информации Следственного комитета, выплата могла доходить до 500 тыс. рублей. Незаконно начисленные деньги из бюджета фонда переводились на расчетные счета отделений «Почты России», после чего обналичивались руководителями почтовых отделений.

В начале июня 2024 года задержание Магомеда-Башира Калиматова прокомментировал его младший брат, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В своем телеграм-канале он написал, что «закон для всех одинаков». «Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа», — также написал глава Ингушетии.

Магомед-Башир Калиматов до 2019 года возглавлял филиала Почты России в Ингушетии. В 2019 году он занял пост советника макрорегиона Северный Кавказ Почты России, а его место во главе филиала занял Камбулат Сукиев. Последний также арестован судом. В отношении другого подельника Калиматова Ислама Сейнароева, вынесено решение о заочном аресте, выяснил RTVI, он объявлен в международный розыск.