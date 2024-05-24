Мещанский районный суд Москвы арестовал по делу о мошенничестве брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, который возглавлял региональный филиал «Почты России», следует из картотеки на сайте суда. Накануне в доме у Калиматова проходили обыски, сообщали «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники. По данным их собеседников, следственные действия проводились по делу о хищениях из Пенсионного фонда. Калиматову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, уточняет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Старший брат главы республики обвиняется в хищении 2 млрд рублей в составе организованной преступной группы (ОПГ), в которую входили 34 человека, пишет «Ъ». По версии следствия, сообщество создали руководитель отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в республике Ингушетия Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Ингушское издание «Фортанга» утверждало со ссылкой на документ ФСБ, что в преступном сговоре участвовал и Калиматов. «С подачи этих должностных лиц незаконно начислялись пенсии по 700 тыс. рублей. Деньги же не уходили получателям, а оседали в карманах похитителей», — говорилось в публикации.

Кроме того, к хищению средств якобы было привлечено еще несколько десятков человек — работников социальных учреждений и руководителей отделений почтовой связи городов и сел республики. Работа ОПГ, по версии следствия, заключалась в том, что в 2019—2021 годах отделение ПФР по Ингушетии несколько раз запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий, не предоставляя для дополнительного финансирования никаких обоснований. После этого чиновники через единую систему электронного документооборота ПФР якобы сформировали реестры с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. Как указывает следствие, на основе фальшивого перерасчета единовременная выплата в месяц на одного пенсионера могла составить более 500 тыс. рублей.

Незаконно начисленные деньги из бюджета фонда переводились на расчетные счета отделений «Почты России». В назначении платежа указывалось «финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», говорится в материалах дела. Затем средства обналичивались руководителями почтовых отделений. Таким образом, как установило МВД, обналиченные и похищенные деньги были выделены на выплаты 600 пенсионерам. В феврале 2023 года ФСБ сообщила о задержании 34 человек по делу о хищениях средств Пенсионного фонда России (ПФР). Обыски проходили по более чем 60 адресам в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Сейнароева и бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева. Им вменяется участие в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК).

Источник «Известий» называет Сейнароева руководителем преступной схемы и утверждает, что он скрылся в Дубае. Калиматов якобы «должен был решать вопросы с правоохранительными органами в случае нештатных ситуаций», при этом он «не получил статус даже подозреваемого», утверждает источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ».