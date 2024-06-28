Россиянка Вероника Лебедева, обвиняемая по делу о мошенничестве (ч. 7 ст. 159 УК) на 67 млн рублей, экстрадирована из Бразилии в Москву сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола в России и ФСИН. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«Вероника Лебедева была объявлена в международный розыск на основании запроса МВД по Республике Татарстан в сентябре 2020 года. Благодаря задействованию каналов Интерпола она задержана на территории Бразилии», — отчиталась Волк.

В начале июня из Бразилии экстрадировали предполагаемого сообщника Лебедевой Дениса Асфандьярова. Это был первый случай выдачи разыскиваемого с момента подписания странами соответствующего соглашения в 2002 году.

По версии следствия, в 2017-2018 годах, когда Асфандьяров занимал должность коммерческого директора ООО в Татарстане, он организовал сговор с гендиректором организации и подписал контракты на поставку строительно-отделочных материалов от двух фирм.

В обмен на это поставщик получил в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе Казани, говорится в материалах дела. После получения предоплаты Асфандьяров «умышленно не выполнил взятые на себя обязательства». Из-за этого заказчику был нанесен материальный ущерб на 67 млн рублей, утверждает следствие.

Против Асфандьярова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 7 ст. 159 УК). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Изначально Асфандьярову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но мужчина «уклонился от наложенных запретов» и уехал за границу. В марте 2020 года его объявили в международный розыск.