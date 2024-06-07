Бразильские власти выдали России Дениса Асфандьярова, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном неисполнении обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба российского МВД.

По версии следствия, в 2017-2018 годах, когда мужчина занимал должность коммерческого директора ООО в Татарстане, он организовал сговор с гендиректором организации и подписал контракты на поставку строительно-отделочных материалов от двух фирм.

В обмен на это компания Асфандьярова якобы получила в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе Казани, однако после получения предоплаты Асфандьяров «умышленно не выполнил взятые на себя обязательства» и нанес заказчику материальный ущерб на 67 млн рублей, считают следователи.