Бразильские власти выдали России Дениса Асфандьярова, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном неисполнении обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба российского МВД.
По версии следствия, в 2017-2018 годах, когда мужчина занимал должность коммерческого директора ООО в Татарстане, он организовал сговор с гендиректором организации и подписал контракты на поставку строительно-отделочных материалов от двух фирм.
В обмен на это компания Асфандьярова якобы получила в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе Казани, однако после получения предоплаты Асфандьяров «умышленно не выполнил взятые на себя обязательства» и нанес заказчику материальный ущерб на 67 млн рублей, считают следователи.
После этого против Асфандьярова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 7 ст. 159 УК России). Изначально ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но мужчина «уклонился от наложенных запретов» и уехал за границу. В марте 2020 года он был объявлен в международный розыск.
В 2023 году, «благодаря задействованию каналов Интерпола», разыскиваемый был задержан на территории Бразилии. Он будет передан представителям правоохранительных органов в России и доставлен в Москву «транзитом через Турцию». По статье о мошенничестве Асфандьярову может грозить до 10 лет лишения свободы.
Договор между Россией и Бразилией о выдаче уголовно преследуемых лиц был подписан странами в 2002 году. При необходимых 226 голосах за ратификацию проголосовал 381 депутат.