Президент России Владимир Путин сравнил американского миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска с советским ученым, конструктором ракет Сергеем Королёвым, отметив, что такие люди «появляются нечасто». Об этом он сказал на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

«Есть человек, в Штатах он живет — Маск, — который, можно сказать, бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею», — сказал Путин.

Он отметил, что сначала такие идеи могут показаться невероятными, но впоследствии воплощаются, «как в свое время были реализованы идеи того же Королёва, наших первопроходцев».

«Казалось, что это невероятно — некоторые планы, которые они строили, — но всё реализовалось», — добавил президент.

Российский лидер 16 апреля проводит в МГТУ имени Баумана совещание по вопросу развития космической деятельности. Перед мероприятием он ознакомился с разработками МГТУ в области космических, квантовых технологий, машиностроения, осмотрел студенческое общежитие и досуговый центр, зоны коворкинга и фудкорта, сообщила пресс-служба Кремля.

У России есть планы по изучению дальнего космоса, Луны и Марса, сообщил Путин.

«Мне кажется, что и и этот [проект полета на Марс] в конце концов реализуется. В советское время песня была такая, очень популярная: “И на Марсе будут яблони цвести”. Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, то, к чему человечество, безусловно, будет стремиться», — сказал глава государства.

Он назвал экспедиции на Марс «грандиозной задачей», подчеркнув, что сначала надо решить проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе, а также вопрос с новыми способами передачи информации.

Путин сообщил, что Россия продолжает сотрудничество с США в космосе, Роскосмос находится в контакте с NASA. Европейские страны, несмотря на прекращение сотрудничества, пользуются российским оборудованием на своих объектах, добавил президент.

В конце марта спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия может предложить компактную ядерную установку для марсианской миссии Маска и «другие продвинутые технологические разработки».

«Мы считаем, что Россия может многое предложить для марсианской миссии. У нас есть ядерные технологии, которые можно использовать, и мы верим, что будут организованы видеоконференции с командой Илона Маска», — сказал Дмитриев.

Маск заявил, что намерен отправить ракету Starship на Марс к концу 2026 года. На борту будет находиться робот-андроид Optimus. Миллиардер предположил, что высадка людей на Марсе может состояться в 2029 году, но «более вероятным» сроком назвал 2031 год.