Бывший британский десантник из Манчестера Дэниел Берк, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, был застрелен «товарищем по прозвищу Джихадист Адам», пишет газета Metro со ссылкой на данные следствия.

36-летний британец, который отправился в зону боевых действий для работы медиком в рядах ВСУ, исчез 11 августа 2024 года в Запорожье, а месяц спустя его останки были обнаружены в канализации. Причиной смерти мужчины стали огнестрельные ранения в голову, нижнюю часть шеи и грудь.

В пятницу коронерскому суду Манчестера сообщили, что «подозреваемый» привел украинские власти к телу, заявив, что застрелил его случайно. Имя мужчины в ходе слушания не разглашалось, но источник в полиции Большого Манчестера рассказал журналистам, что это Абдельфетах Нурин, также известный как Джихадист Адам.

Коронер Зак Голомбек заявил: «Дэниел был убит человеком, который выдавал себя за его друга. Он умер с храбростью и доблестью, но был убит с трусостью и бесчестьем». Он выразил уверенность в том, что британец был застрелен безоружным и не мог защитить себя.

Украинские власти, расследующие смерть бывшего солдата парашютно-десантного полка, установили, что он находился на учебных стрельбах вдали от линии фронта вместе с Абдельфетахом Нурином, гражданином Австралии и Алжира.

Берк создал компанию «Темные ангелы» — группу военнослужащих, которые отправлялись на фронт для эвакуации раненых, а Нурин работал вместе с ним, и они были «товарищами», следует из данных расследования. Записи камер видеонаблюдения показали, что в день исчезновения британец провел с подозреваемым весь день.

Metro пишет, что в ходе расследования, проведенного полицией после исчезновения Берка, подозреваемый был допрошен и изложил различные версии событий. Сначала он утверждал, что британец уехал с полигона вместе с ним, но камера не засняла его, поскольку тот якобы лежал на сиденье автомобиля, чувствуя себя плохо из-за пищевого отравления.

Позже Нурин привел полицейских к трупу Берка, заявив, что убил его во время учений, сделав два выстрела — один нечаянно, а второй «по неизвестным причинам». Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что в британца стреляли как минимум три раза. Баллистическая экспертиза, проведенная на Украине, представила заключение о том, что из складного автомата АКС-74У невозможно выстрелить случайно.

Нурина недолго содержали под стражей, после чего он покинул Украину, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Metro со ссылкой на британское следствие пишет, что Берк «сильно пострадал» от событий в Манчестере в мае 2017 года, когда в результате взрыва на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, и в 2017-2018 годах воевал против «Исламского государства»* в составе сил самообороны Сирии. По данным пограничной службы Украины, он неоднократно въезжал в страну и выезжал из нее. Последний въезд был зарегистрирован в мае 2023 года.

В 2019 году Нурина обвинили в террористической деятельности после поездки в Сирию, но через год обвинения были сняты. Родственники Берка спросили следователей, мог ли он пересечься со своим будущим убийцей еще на сирийской территории, где оба побывали приблизительно в одно и то же время. Представитель следствия ответила, что у полиции нет информации, которая позволила бы строить такие предположения.

Об обнаружении останков Берка британские СМИ сообщили 16 сентября — приблизительно через месяц после того как он пропал. В этих сообщениях уточнялось, что семья потеряла связь с британцем в середине августа, и по просьбе родственников украинская полиция обыскала съемную квартиру, в которой он жил, но обнаружила ее пустой, запертой на три оборота замка, без признаков взлома входной двери.

* Организация признана в России террористической и запрещена