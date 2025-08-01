Турист из Великобритании скончался в Стамбуле после пересадки волос. Мужчина прилетел в страну специально ради операции. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet.

Как пишет издание, 38-летний британец записался на прием в частную клинику района Бешикташ и 28 июля прошел процедуру. Вскоре после пятичасовой операции пациент почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Мужчина, доставленный в отделение интенсивной терапии, скончался, несмотря на все попытки врачей его спасти.

По данным Hürriyet, его тело сначала отвезли в Институт судебной медицины, а потом отправили на родину. Полиция начала расследование по статье «убийство по неосторожности», причина смерти до сих пор выясняется.

Операции по пересадке волос давно стали визитной карточкой стамбульских клиник. Каждый год ради этого сюда приезжают люди со всего мира. Имплантация волос в Турции обычно обходится намного дешевле, чем в Европе или США. Средняя стоимость колеблется от двух до трех тысяч долларов.

Однако врачи предупреждают, что у популярной процедуры нередко бывают осложнения в виде инфекций, шрамов и отторжения пересаженных фолликулов. Кроме того, многие пациенты остаются не удовлетворены результатом, внешний вид кажется им неестественным.

Кристина Гусева