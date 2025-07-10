Британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля договорятся об углублении ядерного сотрудничества двух государств и более тесной работе в области ядерного сотрудничества, этом сообщает правительство Британии.

«Важный шаг вперед для ядерного партнерства Великобритании и Франции — недавно подписанная декларация впервые заявит, что соответствующие средства сдерживания обеих стран независимы, но могут координироваться, и что не существует такой крайней угрозы для Европы, которая не повлекла бы за собой ответных действий со стороны обеих стран», — сказано в сообщении кабмина.

Таким образом, говорится на сайте правительства, любой противник, который угрожает жизненно важным интересам Великобритании или Франции, «может столкнуться с мощью ядерных сил обеих стран».

«Сотрудничество между двумя странами в области ядерных исследований также будет углубляться, что позволит им совместно поддерживать международную архитектуру нераспространения», — отмечается в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что Великобритания и Франция — единственные ядерные державы в Европе, которые имеют средствами сдерживания, вносящие «значительный вклад в общую безопасность НАТО и Евроатлантического региона».

Партнерство между странами включает в себя:

соглашение о создании противокорабельных ракет глубокого поражения нового поколения, которые заменят Storm Shadow,

модернизация существующих линий по производству Storm Shadow в Стивенидже для пополнения национальных запасов,

совместная разработка нового поколения ракет класса «воздух-воздух» за пределами прямой видимости для истребителей Королевских ВВС,

начало работы над новым передовым оружием, «которое обеспечит преимущество над противниками»

использование возможностей искусственного интеллекта, «чтобы сделать свои ракеты и беспилотники более смертоносными», разработав алгоритмы для синхронизированных ударов.

«Великобритания и Франция расширят свои совместные силы, готовые к развертыванию, переориентировав их на защиту Европы, переведя в боеготовность для сдерживания и противодействия любым противникам», — подчеркнули в правительстве.

Кроме того, в пресс-релизе сказано, что впервые британские объединенные силы смогут командовать объединенным британо-французским корпусом — самым масштабным развернутым сухопутным войском с точки зрения командования, — состоящим из тысяч военнослужащих и работающим бок о бок с союзниками по НАТО.

«Впервые будут также интегрированы космические и кибернетические средства для противодействия новым угрозам, что повысит возможности объединенных сил Великобритании и Франции по быстрому реагированию на события на поле боя за счет повышения осведомленности и оперативности, подкрепленных данными, поступающими не только с земли, моря и воздуха», — добавили в кабмине.