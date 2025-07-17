Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц подписали договор о дружбе и двустороннем сотрудничестве, согласно которому страны берут на себя обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения, передает Bloomberg. Это крупнейшее соглашение между Лондоном и Берлином после окончания Второй мировой войны в 1945 году, отмечает «Би-би-си».

О чем договорились Лондон и Берлин

Стороны подписали 23-страничный договор о дружбе в лондонском музее Виктории и Альберта в ходе первого официального визита Мерца в Великобританию на посту канцлера ФРГ. Как пишет «Би-би-си», особое внимание в документе уделяется обороне, безопасности и торговле, а необходимость более тесного партнерства объясняется глобальными угрозами — в их числе указана Россия.

Договоренность об укреплении общего военного потенциала основана на соглашении, подписанном государствами еще в октябре прошлого года. Лондон и Берлин намерены разработать ударное оружие большой дальности, а также провести совместные военные учения и укрепить сотрудничество в области противодействия киберугрозам и информационной войне.

Стармер назвал соглашение между Великобританией и Германией «первым в своем роде». Оно свидетельствует о «близости отношений» двух стран «в их нынешнем виде», передает «Би-би-си» слова британского премьера.

Сотрудничество в области обороны — это ответ Великобритании и ФРГ на военный конфликт между Россией и Украиной и на изменчивую политику президента США Дональда Трампа в отношении НАТО, рассказал Bloomberg высокопоставленный немецкий чиновник. Он уточнил, что соглашение Лондона и Берлина не заменяет собой принцип коллективной обороны, указанный в статье 5 договора альянса.

Великобритания и ФРГ также планируют инвестировать в совместные коммерческие проекты более $268 млн. Немецкая оборонно-технологическая компания Stark уже объявила о строительстве своего первого завода в Англии по производству беспилотников.

Кроме того, Лондон и Берлин договорились о развитии прямого железнодорожного сообщения между странами, совместных усилиях по борьбе с нелегальной миграцией и глобальным потеплением, а также введении безвизового режима для школьных групповых поездок. Все эти меры, как ожидается, должны минимизировать последствия «Брекзита».

Полное название подписанного 17 июля документа — «Договор между Федеративной Республикой Германия и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о дружбе и двустороннем сотрудничестве». Аналогичные соглашения у Германии есть всего с несколькими странами — например, с Польшей и Францией.

Что означает визит Мерца в Лондон

Мерц отправился в Лондон вслед за своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который недавно стал первым европейским лидером, посетившим с официальным визитом Великобританию после ее выхода из Евросоюза.

The New York Times назвала визит канцлера ФРГ в Великобританию «очередным признаком нового мирового порядка, в котором европейские страны объединяются на фоне растущей нестабильности».

Поездки французского и немецкого лидеров стали «сигналом к более тесному сотрудничеству между тремя ведущими державами Европы в период угроз континенту и неопределенности в отношении их союзника США», добавляет Reuters. Все представители Евротройки (Франция, Великобритания и Германия) солидарны в своей поддержке Украины.

На прошлой неделе Лондон и Париж пришли к соглашению о сотрудничестве в области ядерного оружия. Берлин им не владеет (хотя на территории ФРГ есть американское ядерное оружие), однако активнее многих в Европе поставляет военную помощь Киеву.