Исследователи Королевского колледжа в Лондоне сделали открытие про комодских варанов, которые живут на планете уже 3,8 миллиона лет. Оказалось, что зубы гигантского ящера покрыты слоем железа — это позволяет их краям «оставаться острыми, как бритва, и устойчивыми к износу», передает The Guardian. Открытие, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, поможет не только продвинуться вперед в изучении рептилий и вымерших динозавров, но и, возможно, совершить прорыв в стоматологии.

«Своими огромными размерами, ядовитым укусом и мистическими звуками драконы комодо внушают трепет. В конце концов, они существуют уже миллионы лет. Теперь ученые из Королевского колледжа в Лондоне отыскали еще одну особенность крупнейших живых ящериц», — отмечает портал Spiegel online.

Они обратили внимание, что заостренные края зубов этих варанов покрыты слоем оранжевого пигмента. Как показал химический анализ, их эмаль содержит концентрированное железо, которое делает зубы особенно твердыми и износостойкими, а также помогает рвать добычу.

Аналогичное железосодержащее покрытие было обнаружены и на зубах крокодилов. Но наиболее заметно оно именно у комодских варанов.

«Похоже, это пока недооцененная, но широко распространенная особенность зубов рептилий», — признал куратор проекта, доцент кафедры биологических наук в Королевском колледже Аарон Леблан.

Изогнутые зубы драконов Комодо по форме напоминают зубы хищных динозавров, таких как тираннозавр рекс. Лаблан и его команда хотят использовать это сходство, чтобы больше узнать о том, как зубы динозавров менялись в процессе эволюции.

Авторы считают, что их открытие способно привести и к появлению новых методов в стоматологии, которые будут использованы на людях. «Наши наработки могут стать основой для новых стратегий регенерации зубной эмали», — говорят коллеги.

Драконы Комодо, которые могут достигать 4 метров в длину и весить более 130 килограммов, обитают на островах Индонезии, где поедают практически любую добычу — от мелких птиц до водяных буйволов и даже других драконов комодо. Ящеры убивали и людей. В 2007 году на острове Комодо умер ребенок, подвергшийся нападению рептилии. Два года спустя так погиб сборщик фруктов.

При этом вид находится под угрозой исчезновения из-за разрушения среды его обитания и незаконной охоты. По оценкам зоологов, в дикой природе осталось всего 3500 животных.