Верховный суд Великобритании постановил, что как женщины определяются лишь те, кто относится к этому полу биологически, пишет газета The Guardian. Пять судей единогласно постановили, что юридическое определение женщины в Законе о равенстве 2010 года не включает трансгендерных женщин, которые имеют сертификат о признании пола (GRC).

В публикации The Guardian отмечается, что Верховный суд рассматривал иск группы «За женщин Шотландии» (For Women Scotland, FWS), которые выступают с жесткой критикой текущей гендерной политики страны. Издание отмечает, что суд в Эдинбурге ранее признал, что трансгендерные женщины наравне с остальными могут претендовать на гендерные квоты при трудоустройстве.

«Определение „женщина“ в законодательстве о равенстве относится к „биологической женщине и биологическому полу“. Соответственно, трансгендеры не могут претендовать на те же права в рамках закона о равенстве полов, что и женщины от рождения», — говорится в решении суда.

Как отметил судья лорд Ходж, Закон о равенстве «предельно ясно указывает на то, что его положения касаются биологического пола при рождении, а не приобретенного пола человека». По словам Ходжа, это также повлияло на разработку политики по гендерным вопросам в спорте, вооруженных силах, больницах и благотворительных организациях, которые предназначены только женщинам.

The Guardian обращает внимание, что FWS получает финансовую поддержку от писательницы, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая известна заявлениями о том, что трансгендерные женщины не могут считаться настоящими женщинами.

В июле 2020 года крупнейшие фан-сайты вселенной Гарри Поттера отказались от сотрудничества с Роулинг. Причиной стал ее комментарий к статье «Создавая более справедливый мир после пандемии для людей с менструацией». «Люди с менструацией. Уверена, раньше таких людей как-то по-особому называли. Помогите-ка мне вспомнить. Жунщены? Жемщины? Жукщуны?», — написала Роулинг.

В сентябре 2020 года писательницу вновь обвинили в трансфобии после выхода ее новой книги, в которой главным злодеем оказался серийный убийца трансвестит.

14 апреля депутаты парламента Венгрии приняли поправку к конституции о существовании только двух полов. Поправку поддержали 140 депутатов из 199, против были 21, передавал ТАСС. В новой редакции говорится, что основой семьи являются брак и отношения между родителями и детьми, а «человек является либо мужчиной, либо женщиной».

В январе президент США Дональд Трамп закрепил в законодательстве страны два пола: мужской и женский. Он объяснил это защитой женщин от «гендерного идеологического экстремизма».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России