MI6 возглавит женщина впервые в истории Секретной разведывательной службы Великобритании. Об этом пишет The Sunday Times.

Как сообщает издание, интервью с кандидатами на пост главы спецслужбы состоялись на прошлой неделе, и все трое участников, которые прошли в финальный этап, были женщинами, две из которых также были офицерами MI6. Глава спецслужбы, сэр Ричард Мур оставит свою должность осенью после пяти лет работы на позиции главы MI6.

Одним из главных кандидатов на пост главы спецслужбы называют постоянного представителя Великобритании при ООН Барбару Вудворд. Ее кандидатура вызвала разногласия из-за подозрений в симпатиях к Китаю, так как ранее Вудворд была послом Великобритании в этой стране. Помимо этого, вопросы критиков вызвало отсутствие у Вудворд опыта работы в разведывательных службах на фоне угрозы со стороны Пекина, пишет издание.

Одной из точек конфликта Вудворд и ее оппонентов стало отношение властей Китая к населению Синьцзян-Уйгурского автономного округа. После того, как она покинула Пекин, Вудворд также заявила в интервью Global Times, что не видит возможности для независимости Тайваня.

Как пишет The Sunday Times, личности двух других кандидатов не разглашаются, так как они занимают позиции в разведке, которые предполагают анонимность до момента назначения на должность главы MI6.

“Это назначение несет огромностью важность для нашей безопасности и любое колебание по отношению к ужасной угрозе, которую представляет Китай, приведет к катастрофе для Великобритании. Те из нас, кто попадал под санкции и был атакован китайским государственным аппаратом на регулярной основе, будут озабочены тем, что она была куда менее жесткой по отношению к действиям Китая”, — заявил бывший лидер Консервативной партии, сэр Иэн Дункан Смит.

Издание напоминает, что в последние месяцы спецслужбы сообщали о проникновении китайских разведчиков во внутренний круг герцога Йоркского, а также в политические круги страны, а также о вмешательстве в дела британских предпринимателей и атаках на оппозиционеров из Гонконга на территории Великобритании. Представители разведки говорят о “промышленных масштабах” китайского шпионажа, отмечает The Sunday Times.

По словам источников, знакомых с процессом, Вудворд попросили заявить о выдвижении своей кандидатуры ввиду отсутствия “своего” яркого кандидата на замену Муру, который прослужил под прикрытием во Вьетнаме, Турции, Пакистане и Малайзии до того, как стал послом Великобритании в Анкаре.

По словам источников в сфере безопасности, в длинный список кандидатов вошел бывший высокопоставленный офицер MI6, который призвал вернуться к прежнему методу набора кадров для разведки и “полной перезагрузке”. Как отмечает издание, он не прошел в короткий список.

С 1909 года должность главы британской спецслужбы MI6 17 раз занимали мужчины. Женщины дважды становились руководителям другой спецслужбы — MI5, контрразведки.