Камчатка со вчерашнего дня находится под влиянием мощного охотоморского циклона. За сутки в Петропавловске-Камчатском выпало почти 70 мм осадков, это 64% от месячной нормы, сообщил в телеграм-канале глава города Евгений Беляев.

«Петропавловск-Камчатский продолжает находиться во власти снежного циклона. По данным УГМС России по Камчатскому краю, выпало за сутки 64% от месячной нормой осадков — это 68 мм. Месячная норма составляет 106 мм. Это, конечно, осложняет работу дорожников. Вместе с тем они продолжают работать в усиленном режиме», — сказал Беляев.

По данным главы города, в Петропавловске-Камчатском работают около 50 единиц снегоуборочной техники.

«Снегорасчистка осложняется тем, что вдоль дорог много брошенных личных автомобилей. Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта. Пока по городу курсируют вахтовки», — пояснил Беляев.

Он добавил, что дополнительно выйдут 8 погрузчиков, они будут расчищать территорию автобусных остановок и делать так называемые карманы для общественного транспорта.

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов сообщил, что приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение из Петропавловска-Камчатского, а также закрыт аэропорт.

Позже в телеграм-канале правительства края сообщили, что международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» начал принимать межрегиональные рейсы. Межмуниципальные пока приостановлены.

По словам министра образования Камчатского края Александры Коротковой, занятия вузов и СПО в регионе переведены в дистанционный режим работы, в детских садах организованы дежурные группы.

Дистанционный режим работы действует для госслужащих и муниципальных работников. Также из-за непогоды перенесены заседания в арбитражном суде Камчатки.

Для оперативного реагирования созданы штабы в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском и Елизовском районах, предоставляющие ежечасные отчеты о ликвидации последствий снегопада.

Циклон к берегам Камчатки подошел накануне, 23 марта, и принес на полуостров метель и ветер. Синоптики прогнозируют улучшение погоды к 25 марта.