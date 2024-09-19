ФСБ по инициативе губернатора Брянской области Александра Богомаза проводит проверку в отношении его бывшего заместителя Александра Петроченко. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Богомаз не уточнил, с чем связаны претензии в адрес Петроченко.

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — говорится в его посте.

Богомаз также отметил, что в регионе «в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне».

Согласно данным на сайте правительства Брянской области, Петроченко был уволен с поста замгубернатора 18 сентября. Он занимал эту должность с апреля 2022 года. В числе прочих ведомств Петроченко координировал работу областного управления госзакупок. До перехода в правительство он возглавлял департамент региональной безопасности. С 1984 по 2011 год Петроченко служил в УВД Брянской области.