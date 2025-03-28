Более 20 украинских беспилотников атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Погарском и Севском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет.

«В результате атаки полностью уничтожен специализированный автомобиль — молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны. Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия», — написал он.

Также глава региона отметил, что в результате атаки дронов поврежден легковой гражданский автомобиль.

Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 78 дронов ВСУ в ночь на 28 марта над семью регионам. Больше всего беспилотников — 32 уничтожили над Воронежской областью.

27 марта российские военные заявили, что сбили только один украинский дрон — над Брянской областью. Глава региона Богомаз уточнил, что это был беспилотник самолетного типа.