В Сирии погиб капитан I ранга российского Военно-морского флота (соответствует званию полковника в сухопутных войсках и авиации) Николай Михайленко. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Михайленко похоронили 21 октября в Севастополе.

«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Будем помнить нашего героя!» — написал Развожаев.

В посте губернатора говорится, что Михайленко родился в Чернигове в семье военного и с детства «мечтал о военной карьере». Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе, после чего проходил службу в Военно-морском флоте (ВМФ) на должностях офицерского состава.

В последние годы Михайленко преподавал в ЧВВМУ.

«Занимаясь преподавательской деятельностью Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», — написал Развожаев.

Со ссылкой на отзывы сослуживцев губернатор назвал Михайленко «настоящим боевым товарищем, профессионалом», который «умело обучал и воспитывал молодых курсантов — будущих офицеров и адмиралов российского флота».

Российская операция в Сирии началась осенью 2015 года. Весной 2016-го президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки войск, объявив о выполнении поставленной задачи. В декабре 2017 года глава государства посетил авиабазу «Хмеймим» и отдал приказ приступить к выводу группировки в пункты их постоянной дислокации. В 2019 году в Кремле заявили, что единственная цель России в Сирии заключалась в обеспечении территориальной целостности и суверенитета этой страны.

В Сирии до сих пор работает военная авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. Там также расположены подразделения военной полиции и средства ПВО.