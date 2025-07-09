До конца года в Россию может приехать миллион трудовых мигрантов из Индии, заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. По его словам, проблему нехватки рабочих рук в Екатеринбурге могут решить также за счет привлечения специалистов из Шри-Ланки и Северной Кореи. Из каких еще стран могут привлечь кадры — в материале RTVI.

Десант из Индии

В рамках проводимой государством работы по импортозамещению, а также в связи с проведением СВО промышленные предприятия намерены наращивать объемы производства, рассказал Беседин изданию ЕАН. По его словам, на рынке образовалась нехватка «достаточного количества сотрудников». Часть рабочих ранее отправилась в зону спецоперации, а молодежь, объяснил глава УТПП, не желает работать на заводах из-за «допущенной ранее идеологической ошибки в стране».

«Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет один миллион специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», — отметил Андрей Беседин.

Он уточнил, что трудовых мигрантов задействуют на предприятиях промышленной металлургии и машиностроении. По словам Беседина, в Россию должны прибыть высококвалифицированные специалисты.

«Если говорить об Индии — это крупнейшая металлургическая страна со специалистами, обладающими высокими компетенциями. Это сложно, так как у нас свои подходы, у них — свои. Но тем не менее будем работать, это интересная история», — высказался глава УТПП.

Точки «притяжения»

Острее всего нехватка рук ощущается в промышленности (54,7% вакансий), сельском хозяйстве (47,2%) и строительстве (38,3%), рассказал «Российской газете» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев. Особенно заметной он назвал нехватку мигрантов из стран СНГ.

«Это, в свою очередь, способствует поиску альтернативных источников кадров, в том числе из стран Южной Азии. Основной интерес представляет Индия. Хотя трудовые мигранты из Шри-Ланки, Непала и Бангладеш также пользуются спросом на рынке трудовых ресурсов России. Думаю, процесс замещения будет вполне успешным», — предположил он.

Индия может стать «страной-донором» трудовых ресурсов, добавил заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива. Основным преимуществом индийских работников он назвал средний возраст — 29 лет. Это, по словам Гривы, делает их привлекательными для работодателей благодаря сочетанию молодости и опыта.

«Кроме того, индийские работники хорошо себя показали в странах Персидского залива», — объяснил зампред торгпреда.

По его словам, в Индии уже готовят специалистов для Германии, Японии, Швеции, Южной Кореи и ряда других стран.

Как добавила ведущий специалист-эксперт Торгового представительства России в Индии Злата Антушева, индийские специалисты едут в Россию в том числе за зарплатой. Если в Индии в среднем зарабатывают около $150, то в России в производственной сфере — около 147 тысяч рублей, объяснила она.

Откуда еще

По словам Андрея Беседина, работу по привлечению трудовых кадров ведут и с другими странами.

«На подходе с большим потенциалом — Шри-Ланка. Посольству поставили задачу максимально проработать этот вопрос с регионом. Также есть договоренности с Северной Кореей — там люди умеют работать», — рассказал глава УТПП.

По его словам, работать с мигрантами из перечисленных стран будет непросто, потому что недостаточно опыта взаимодействия.

«Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи из союзных республик. Многие из них учились здесь и знают язык. Пока у нас нет опыта работы с указанной группой стран, но наши предприятия крайне заинтересованы в партнерстве, а, значит, организуют все необходимое. В любом случае это совершенно новый уровень международной кооперации в части трудовой истории, но мы связываем с ним определенные надежды», — объяснил Андрей Беседин.

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы, который, согласно статистике до 2030 года, составит около 3,1 миллиона человек, уточнил Павел Селезнев.

Как заявила Злата Антушева, система подготовки кадров в Шри-Ланке отличается от индийской. Страна нацелена на переход от неквалифицированных работников к полуквалифицированным.

«В Шри-Ланке отсутствует единая система обучения специалистов и механизм направления работников за границу. Все проекты прорабатываются в индивидуальном порядке», — объяснила она.

«Они в Москве строили»

Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в свою очередь поддержал привлечение трудовых мигрантов из КНДР. Он объяснил «Ленте.ру», что северокорейцы никогда «не бывали проблемой миграционной изнанки».

«Я и сейчас выступаю за то, чтобы их привлекать. Помните, они в Москве строили, но потом из-за неких санкций, связанных с Советом Безопасности [ООН], они были удалены», — напомнил парламентарий.

Его коллега, депутат Ярослав Нилов счел полезным северокорейских работников на российском рынке труда. Он назвал их законопослушными людьми.

«Вы слышали скандалы, связанные с тем, что корейские мигранты кого-то избили, изнасиловали? Вот вам и ответ, если проанализировать информационную среду», — подчеркнул он.

По словам Нилова, рынок труда в России нуждается в ресурсах. Как отмечал накануне председатель правительства Михаил Мишустин, потребность гражданских отраслей обрабатывающей промышленности до 2030 года в кадрах превышает 2,2 миллиона человек.