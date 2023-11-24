Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикацию газеты The Washington Post (WP), в которой со ссылкой на источники утверждается о планах Москвы построить тоннель под Крымским мостом. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал Песков журналистам.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале заявил, что информация в статье WP — вранье. «Нет таких планов», — подчеркнул он.

Аксенов указал, что до появления проекта по строительству Крымского моста «были разные идеи», среди которых фигурировали тоннель и канатная дорога. «В итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — пояснил руководитель региона.

Также Аксенов посоветовал журналистам западных изданий «не доверять украинскому руководству», выразив мнение, что «в их адекватности, мягко говоря, есть большие сомнения».

«И да, эксклюзив специально для журналистов The Washingon Post: на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации», — заключил Аксенов.

О том, что материал WP о планах начать строительство тоннеля в Крым не соответствует действительности, также заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В разговоре с РИА Новости он назвал соответствующую информацию фантазиями спецслужб Украины.

«Washington Post стоит поменьше доверять украинским проходимцам, которые снабжают их «сенсационной информацией». Все разговоры сейчас о строительстве тоннеля — не более чем фантазии и информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления и экономического коллапса на Украине», — сказал Шеремет.

О чем говорится в материале The Washington Post

24 ноября WP со ссылкой на украинские спецслужбы написала, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами двух стран, якобы провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом. В материале издания утверждается, что обсуждение этого вопроса состоялось в конце октября.

Как пишет WP, возникновение такого проекта связано с растущими опасениями России по поводу сохранности Крымского моста, который в последние месяцы неоднократно подвергался атакам и получал повреждения. Газета подчеркивает, что подводный тоннель может стать транспортным маршрутом, защищенным от нападений со стороны ВСУ. В то же время собеседники издания отметили, что в случае начала его возведения дорогостоящее оборудование и крупные строительные площадки неизбежно окажутся в зоне досягаемости украинских ракет.

Эксперты по крупным международным транспортным проектам в разговоре с WP выразили мнение, что Россия вряд ли успеет построить подобный объект «вовремя», чтобы «помочь стране в ее военных усилиях». При этом собеседники издания предположили, что Москва может рассматривать подводный тоннель как долгосрочную инвестицию, «призванную обеспечить надежную связь» с Крымом.

Официальные лица США, инженеры и эксперты подчеркнули, что работы крупного масштаба, стоящие миллиарды долларов и требующие многих лет для завершения, никогда не предпринимались в зоне военных действий.

Собеседники WP сравнили по масштабам постройку подводного моста, соединяющего Краснодарский край с Крымом, с тоннелем между Данией и Германией, который строится уже восемь лет. По прогнозам, этот мост достроят ближе к концу десятилетия — он станет самым длинным тоннелем в Европе. По оценкам, приведенным WP, проект моста между Данией и Германией оценивается более чем в $8,7 млрд, а строительство тоннеля между Кубанью и Крымом — не менее чем в $5 млрд.

Кроме того, в статье WP утверждается, что в проекте строительства тоннеля в Крым якобы задействована Китайская железнодорожно-строительная корпорация (CRCC). По данным издания, CRCC заявила о готовности «обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе».

По данным, на которые ссылается The Washington Post, в Крыму был создан консорциум с участием физических лиц, которые указаны в полученных изданием электронных письмах. Генеральным директором консорциума, как утверждает газета, числится бизнесмен Владимир Калюжный. Он заявил, что разговоры о подводном тоннеле между Крымом и Россией — «много шума из ничего», а затем отказался отвечать на вопросы «вражеского СМИ». При этом WP утверждает, что в электронном письме, отправленном в октябре некому российскому чиновнику, который является «одним из главных представителей Крыма в Москве», Калюжный сказал, что у него есть «письмо от наших китайских партнеров о готовности одной из крупнейших компаний Китая, CRCC, участвовать в качестве генерального подрядчика в строительстве тоннеля под Керченский пролив».

Американские эксперты и официальные лица США выразили удивление по поводу того, что CRCC способна согласиться на участие в строительстве тоннеля в Крым. По словам собеседников, проект может создать политические риски для Китая, который в официальной риторике не признает Крым частью России. «Было бы странно, что консорциум крупных фирм КНР или правительство поддержали бы такой проект», — заявил WP американский чиновник, занимающийся санкционной политикой.