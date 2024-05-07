К Московскому региону подходит холодный атмосферный фронт, в ближайшие дни продолжатся осадки в виде мокрого снега и дождя, при этом снежный покров местами может составить до двух сантиметров. Об этом рассказала RTVI главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, майский снег — «это не экстремально», хотя в последние годы такое случается нечасто.

«Снег у нас, в принципе, может наблюдаться в Московском регионе чуть ли не до до 10-х чисел июня — и такое случалось тоже. Действительно, в последние годы как-то нас бог миловал, но тем не менее, последний раз в 2017 году на 9 мая тоже шел снежок и он даже какое-то время пролежал на земле», — отметила метеоролог.

Снежный покров 7 мая уже составил два сантиметра на северо-западе Подмосковья, в районе Волоколамска, где «в чистом виде шел мокрый снег», сообщила Позднякова. Она не исключила, что к концу дня снова может выпасть столько же снега и он, возможно, не растает до следующего утра, потому что ночью температура будет от 0 до -1 градуса.

В среду и четверг, 8—9 мая, средняя температура будет ниже нормы на 10—11 градусов — это относится к категории «очень холодной погоды» для мая, сказала синоптик. Днем воздух будет прогреваться максимум до +3… +5 градусов, при этом плотный северо-западный ветер с порывами 12—17 м/с создаст ощущение дискомфорта погоды. В эти дни будет преобладать облачность с осадками различной интенсивности. В праздничный день 9 мая ожидаются небольшие осадки, утром в виде снежной крупы, днем смешанные.

Когда в Москве потеплеет

Татьяна Позднякова сообщила, что характер погоды начнет меняться с субботы-воскресенья, 11—12 мая. Однако, несмотря на это, температура все равно будет ниже нормы примерно на шесть градусов.

«Ночи будут уже с положительной температурой, пускай даже небольшой, где-то в пределах +2… +4 градусов, и дневная температура будет в пределах +10… +12 градусов», — рассказала собеседница RTVI.

Реального потепления москвичи дождутся только во второй половине мая, предупредила Позднякова.