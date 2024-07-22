В понедельник, 22 июля, через Москву проходит холодный фронт, с дождем и невысокими температурами +21… +23 градуса. Но уже вечером он минует столицу, после чего наступает период «классической июльской погоды», которая сохранится до конца месяца, рассказал RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жары выше 30 градусов, которая было до сих пор, не ожидается — погода будет вполне летняя, но по московским меркам, отметил Вильфанд.

«Начиная со вторника, 23 июля, будет переменная облачность и много солнца, осадков во вторник и среду не ожидается. С четверга прогнозируются местами совсем небольшие кратковременные дожди», — сообщил он.

По его словам, температура на неделе будет вполне комфортной.

«Во вторник дневные температуры +24… +26, в среду — самый теплый день, +26… +28. Далее, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, температура будет от +25 до +27. Ночные температуры близки к 15-градусной отметке, по области от +12 до +17. Нормальная летняя погода, умеренная», — заключил синоптик.

Он отметил, что температура воды в водоемах Московского региона понизится, но ненамного. Если еще в пятницу, 19 июля, вода в Москве-реке была прогрета до +24, а в озерах до +25, то на этой неделе вода будет +21… +22 градуса.

«Это полностью соответствует понятию купального сезона. Поэтому москвичи, которые находятся на дачах у водоемов, будут ощущать себя вполне комфортно», — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале, что понедельник, 22-е, стал в Москве самым холодным днем июля.