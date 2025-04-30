«Будто Пабло Эскобар»: коуч Киркорова не заплатила 0,5 млрд рублей налогов

В отношении «звездного психолога» и коуча Инны Тлиашиновой, работавшей с певцом Филиппом Киркоровым, возбудили уголовное дело о неуплате налогов на 431 млн рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, Тлиашинова укрыла от налогов эту сумму в период с 2020 по 2022 год. Сообщается, что в отношении индивидуального предпринимателя было открыто уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России. Женщина была объявлена в розыск.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом об ее заочном аресте, поскольку по имеющейся информации женщина находится за пределами Российской Федерации», — говорится в тексте официального сообщения.

Как уточняет телеграм-канал Shot, 43-летняя Тлиашинова проживает в Дубае. Число ее подписчиков в социальной сети Instagram* достигает 467 тысяч человек. Сообщается, что 19 апреля блогер «с размахом» отметила день рождения и пожелала себе еще двух детей (у Тлиашиновой уже есть четыре ребенка) и $1 млрд. Узнав о возбужденном против нее деле, блогер призналась, что чувствует себя «будто Пабло Эскобар».

Как пишет Инфо24, счета Тлиашиновой не заблокированы. В то же время, обратил внимание Shot, был выставлен на продажу коттедж в Солнечногорском районе Подмосковья, где блогер снимала видеоролики.

Отмечается, что речь идет о трехэтажном коттедже с бассейном, спа-кабинетом и лифтом, площадь которого составляет 1600 квадратных метров, с участком площадью 200 соток, куда входит теннисный корт, баня, детская площадка и хозяйственные постройки. Его стоимость составила 450 млн рублей.

При этом, пишет Shot, Тлиашинова не получит денег с продажи недвижимости, поскольку та лишь была снята в аренду для производства контента.